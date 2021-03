«Не верьте слухам»: Зидан высказался о возвращении Роналду в «Реал»

Вероятно, Зизу несколько лукавит, так как, по данным итальянских СМИ, дела у Роналду в «Ювентусе» идут как раз не очень. «Старая синьора», вопреки всем амбициям, вновь вылетела из Лиги чемпионов, и даже звёздный португалец не помог «Юве» осуществить давнюю мечту выиграть главный европейский клубный турнир впервые с 1996 года. Потому не исключено, что Криштиану грядущим летом покинет Турин.

В его вкладе сомневаться не приходится: за три сезона в составе «бьянконери» он провёл 131 матч и забил 98 мячей — невероятная статистика для игрока, которому чуть больше месяца назад исполнилось 36 лет. Однако в сложившейся ситуации его контракт становится тяжёлым бременем для клубной бухгалтерии: по соглашению, рассчитанному до лета 2022 года, он должен получать €31 млн в год. Пандемия коронавируса не могла не сказаться на финансовом положении клуба, потому, как пишет итальянский журналист Николо Скира, «Ювентус» готов пойти на то, чтобы попрощаться с игроком. По информации ряда изданий, клуб рассчитывает получить за Роналду €60 млн.