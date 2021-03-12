«Не верьте слухам»: Зидан высказался о возвращении Роналду в «Реал»

https://static.news.ru/photo/1d5f8efc-8341-11eb-b36e-96000091f725_660.jpg Зинедин Зидан Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном возвращении в команду бывшей звезды «бланкос», лидера «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Зидан призвал не обращать внимание на слухи.

Вы знаете, что значит Криштиану для Мадрида, что он для нас сделал? Любовь, которую мы испытываем к нему за его достижения, невероятна. Но сейчас он игрок «Юве» и у него там всё хорошо. Я ничего не могу сказать. Ходят разные слухи, — приводит слова специалиста Marca.

Вероятно, Зизу несколько лукавит, так как, по данным итальянских СМИ, дела у Роналду в «Ювентусе» идут как раз не очень. «Старая синьора», вопреки всем амбициям, вновь вылетела из Лиги чемпионов, и даже звёздный португалец не помог «Юве» осуществить давнюю мечту выиграть главный европейский клубный турнир впервые с 1996 года. Потому не исключено, что Криштиану грядущим летом покинет Турин.

В его вкладе сомневаться не приходится: за три сезона в составе «бьянконери» он провёл 131 матч и забил 98 мячей — невероятная статистика для игрока, которому чуть больше месяца назад исполнилось 36 лет. Однако в сложившейся ситуации его контракт становится тяжёлым бременем для клубной бухгалтерии: по соглашению, рассчитанному до лета 2022 года, он должен получать €31 млн в год. Пандемия коронавируса не могла не сказаться на финансовом положении клуба, потому, как пишет итальянский журналист Николо Скира, «Ювентус» готов пойти на то, чтобы попрощаться с игроком. По информации ряда изданий, клуб рассчитывает получить за Роналду €60 млн.

#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (31M/year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers — NicolÃ² Schira (@NicoSchira) March 11, 2021

Между тем, как утверждает испанский YouTube-канал El Chiringuito TV, «Реал» всё же готов попытаться вернуть в свои ряды одного из лучших футболистов планеты. По данным источника, агент Роналду Жорже Мендеш обсуждал этот вопрос с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Но подробности их разговора и его итоги общественности пока неизвестны.

Как ранее писал NEWS.ru, «Ювентус» с Роналду в составе второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов уже в первом раунде плей-офф. Обидчиком «старой синьоры» в этот раз стал португальский «Порту». На своём поле португальцы выиграли 2:1, а в ответной игре взял верх «Ювентус» — 3:2. Однако за счёт большего количества мячей на чужом поле дальше прошёл именно «Порту». Криштиану же впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.