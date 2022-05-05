«Не нужно к нам всё это говно тащить»: Кавазашвили о легионерах в РПЛ Анзор Кавазашвили заявил, что в Россию привозят второсортных легионеров

Анзор Кавазашвили / Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывший игрок сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили негативно высказался относительно легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он считает, что алчные агенты привозят в Россию второсортных легионеров под видом больших профессионалов, сообщает Sport24.

Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев. Российская молодёжь не хуже всяких Кралов, Кофрие. Не нужно к нам всё это говно тащить, — сказал Кавазашвили.

Ранее бывшие российские легионеры Никола Влашич из ЦСКА и Алекс Крал из «Спартака» вошли в список худших трансферов сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

Также сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов спокойно отнёсся к решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от еврокубков. По его мнению, российские футболисты ничего не умеют.