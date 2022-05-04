«Собрать всех футболистов и выбросить»: Тихонов о решении УЕФА Александр Тихонов заявил, что российские футболисты ничего не умеют

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов спокойно отнёсся к решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от еврокубков. По его мнению, российские футболисты ничего не умеют, сообщает Metaratings.ru.

УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они всё равно ничего не умеют, — заявил Тихонов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций — турнире национальных команд, информация об этом появилась на сайте УЕФА. Также организация назвала заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028 и ЧЕ-2032 «неправомочной».