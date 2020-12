Названы имена лучших тренеров года по версии FIFA

Специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством в 2019 году «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а в 2020 году Английской премьер-лиги.

It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf