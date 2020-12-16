Названы имена лучших тренеров года по версии FIFA

https://static.news.ru/photo/b02fc45e-4098-11eb-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Юрген Клопп Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

В Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона, по версии ФИФА, под названием The Best FIFA Football Awards 2020. Тренером года стал немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством в 2019 году «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а в 2020 году Английской премьер-лиги.

It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Для 53-летнего немца это не первая награда. В 2019 году он уже становился лучшим специалистом по версии ФИФА.

Финалистами в номинации «тренер года» были Марсело Бьелса («Лидс», Аргентина), Ханс-Дитер Флик («Бавария», Германия) и Юрген Клопп («Ливерпуль», Германия).

Тем временем женский футбол набирает обороты и становится популярней. Лучшим «коучем» стала Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Нидерландов.

Сборная Нидерландов — чемпионка Европы 2017 года, на 29 марта 2019 года занимает 8-ю строчку в рейтинге женских сборных ФИФА.

За звание лучшего тренера в женском футболе боролись Эмма Хайес («Челси», Англия), Жан-Люк Вассер («Лион», Франция) и Сарина Вигман (сборная Нидерландов, Нидерланды).

Ранее NEWS.ru писал, что награду «Лучший гол — 2020» (приз Пушкаша) получил полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Сам футболист не ожидал, что именно его гол признают лучшим. Однако, по его словам, осознание, что мяч красиво залетел в ворота, пришло позднее, когда увидел многочисленную реакцию болельщиков.