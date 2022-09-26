Названо имя нового главы «Спартака» после ухода Федуна Новым председателем совета директоров ФК «Спартак» стал первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Александр Матыцын

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын занял пост председателя совета директоров ФК «Спартак», сообщает ТАСС. Он возглавил московский клуб после того, как соответствующий пост покинул Леонид Федун.

Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании, — сказал Матыцын.

Также был избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры ЛУКОЙЛа — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

О том, что Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров «Спартака», стало известно 22 августа. Федун являлся президентом клуба с 2004 года. При нем красно-белые по одному разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.