Призовой фонд Суперкубка России по футболу составит 20 млн рублей. Победитель получит 70% из этой суммы.
В прошлом году призовой фонд составлял 30 млн рублей. Его сокращение связано с пандемией коронавирусной инфекции,
Матч Суперкубка между чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Кубка России «Зенитом» и московским «Локомотивом», который завоевал серебро РПЛ, пройдёт 7 августа в 19:00 по московскому времени.
NEWS.ru писал, что клубы РПЛ проголосовали за исключение практики дополнительных трансферных выплат. Также они выступили за ограничение участия арендованного игрока в матче против клуба, которому он принадлежит.
Ранее команды РПЛ одобрили внесение изменений в регламент, по которому матчи чемпионата России не будут переноситься из-за выявленного коронавируса у игроков, тренеров и персонала команд.
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