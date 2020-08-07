https://static.news.ru/photo/bd9ddd2a-d891-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призовой фонд Суперкубка России по футболу составит 20 млн рублей. Победитель получит 70% из этой суммы.

В прошлом году призовой фонд составлял 30 млн рублей. Его сокращение связано с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает «РБ-Бизнес».

Матч Суперкубка между чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Кубка России «Зенитом» и московским «Локомотивом», который завоевал серебро РПЛ, пройдёт 7 августа в 19:00 по московскому времени.

NEWS.ru писал, что клубы РПЛ проголосовали за исключение практики дополнительных трансферных выплат. Также они выступили за ограничение участия арендованного игрока в матче против клуба, которому он принадлежит.

Ранее команды РПЛ одобрили внесение изменений в регламент, по которому матчи чемпионата России не будут переноситься из-за выявленного коронавируса у игроков, тренеров и персонала команд.