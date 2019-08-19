https://static.news.ru/photo/aabd1b20-c312-11e9-b291-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Назаров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актёр театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров сочинил очередную песню, посвященную победе «красно-белых» над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

День такой хороший, нет на сердце ноши, Кнут устал хлестать по лошадям. Стадиона площадь провожает лошадь, Лошадь гривой прикрывает стыд и срам..., — спел Назаров, выложив видеоролик в своём Instagram.

Назаров не в первый раз посвящает стихи «Спартаку». Ранее актёр в стихах прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом», спел песню, которая посвящена победе москвичей над швейцарским «Туном» (3:2). В прошлом году Назаров опубликовал видеозапись, в которой зачитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое отставке главного тренера «красно-белых» Массимо Каррере. Кроме того, актёр в 2018 году опубликовал ироничное стихотворение, посвящённое экс-футболисту «Спартака» Артёму Дзюбе, писал News.ru.