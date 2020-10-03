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Футбол

«Наполи» не прилетел на матч с «Ювентусом» из-за COVID-19

22:46, 04 октября 2020
ФК «Наполи» ФК «Наполи» Фото: sscnapoli.it

Матч итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» не состоится 4 октября. Футболисты неаполитанского клуба не прилетели в Турин из-за коронавирусной инфекции.

Игроки «Ювентуса» прибыли на стадион. Был объявлен стартовый состав на матч. Если бы игра состоялась, то в составе «Ювентуса» на поле вышли бы Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Артур, Бентанкур, Куадрадо, Рэмзи, Кулусевски, Дибала и Роналду.

«Наполи» засчитают техническое поражение со счётом 0:3. Клуб может оспорить такое решение в суде.

Ранее служба здравоохранения Неаполя наложила запрет на выезд футбольной команды в Турин из-за вспышки коронавируса в клубе.

NEWS.ru писал, что коронавирусная инфекция была выявлена у президента «Наполи» кинопродюсера Аурелио де Лаурентиса. 71-летний мужчина является хозяином кинокомпании Filmauro.

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