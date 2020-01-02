19-летний нападающий юношеской сборной России по футболу Гамид Агаларов перешёл из махачкалинского «Анжи» в «Зенит» из Санкт-Петербурга.
По данным ресурса Transfermarkt, сделка будет финализирована 27 января. Сумма компенсации за футболиста не называется, его рыночная трансферная стоимость
За юношескую сборную России новобранец петербуржцев провёл 11 матчей, в которых забил три гола.
Как ранее сообщал NEWS.ru, от перехода в «Зенит» отказался украинский футболист Роман Яремчук. Спортсмен заявил, что не согласился бы на этот трансфер даже при условии, если бы ему платили €5 млн в год.
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