https://static.news.ru/photo/84a3adf6-2d8d-11ea-bafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfs.ru

19-летний нападающий юношеской сборной России по футболу Гамид Агаларов перешёл из махачкалинского «Анжи» в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

По данным ресурса Transfermarkt, сделка будет финализирована 27 января. Сумма компенсации за футболиста не называется, его рыночная трансферная стоимость оценивается в €300 тысяч. Отцом Гамида является известный в прошлом футболист Руслан Агаларов.

За юношескую сборную России новобранец петербуржцев провёл 11 матчей, в которых забил три гола.

Как ранее сообщал NEWS.ru, от перехода в «Зенит» отказался украинский футболист Роман Яремчук. Спортсмен заявил, что не согласился бы на этот трансфер даже при условии, если бы ему платили €5 млн в год.