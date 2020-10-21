Нападающий «Спартака» Соболев пропустит три недели из-за травмы

https://static.news.ru/photo/0dd6aba8-13c7-11eb-bdab-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев получил травму мениска в ходе тренировки, футболист выбыл на три недели, следует из сообщения пресс-службы «красно-белых».

Также сообщается, что в матче Кубка России с «Енисеем» (0:1) травмировался форвард Эсекьель Понсе. Официальные данные о его состоянии появятся 22 октября.

Следующий матч «Спартака» намечен на 24 октября. Команда сыграет с «Краснодаром» в матче 12-го тура РПЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что «Крылья Советов» одержали победу над «Ротором», команда вышла в следующий раунд Кубка России. Встреча в Самаре завершилась со счётом 3:0.

Два из трёх голов хозяева забили в первом тайме.