Нападающий «Рубина» Игнатьев обратился к болельщикам из-за матча с «Локо»

https://static.news.ru/photo/30280652-37d0-11eb-8efe-fa163e074e61_660.jpg Иван Игнатьев Фото: ignatev1013/instagram.com

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев обратился к клубу, партнёрам по команде и болельщикам из-за плохой игры и удаления в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:3).

По словам футболиста, в его жизни сейчас наблюдается очень сложный период. Игнатьев также отметил, что он молод и нуждается во всесторонней поддержке.

Приношу свои извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве, я очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, — написал Игнатьев в сторис Instagram.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

Открыл счёт из-за штрафной на 3-й минуте полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём. У «Локомотива» дублем отличился защитник Владислав Игнатьев, ещё один гол с пенальти забил Антон Миранчук.

По итогам 17 матчей «Локомотив» набирает 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Рубин» с 24 очками — на девятом.

Ранее NEWS.ru писал, что 25-летний защитник Алексей Грицаенко и 29-летний игрок центра поля Михаил Костюков, выступающие за футбольный клуб «Тамбов», перейдут в казанский «Рубин».