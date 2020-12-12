«Краснодар» на своём поле разгромил «Локомотив», забив пять мячей

https://static.news.ru/photo/d3a02fbe-3d5a-11eb-8a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/fckrasnodar

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги ФК «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.

Хавбек «Краснодара» Виктор Классон открыл счёт уже на пятой минуте встречи, спустя ещё шесть минут преимущество краснодарцев увеличил Реми Кабелла. Полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку не удалось реализовать пенальти в конце первого тайма.

На 75-й минуте матча гол в ворота «Локомотива» забил Маркус Берг, спустя пять минут — Магомед-Шапи Сулейманов и затем Берг оформил дубль.

«Краснодар» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/21, московский «Локомотив» (28) — на седьмом месте. Лидер соревнований — набравший 38 очков санкт-петербургский «Зенит». За ним идут «Спартак» (35) и ЦСКА (33).

Как писал NEWS.ru, в этот же день на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске прошёл матч между ФК «Тамбов» и казанским «Рубином», который закончился победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 20-й минуте встречи забил защитник «Рубина» Илья Самошников, результативную передачу ему сделал полузащитник Дарко Йевтич. Таким образом, «Тамбов» довёл безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей.

По итогам 18 матчей в турнирной таблице Российской премьер-лиги казанский «Рубин» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место, у «Тамбова» 12 очков, и он находится на предпоследнем, 15-м месте.