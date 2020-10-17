Мозес вышел, Кокорин забил: «Спартак» в «день фарм-клубов» победил в Химках

Первый игровой день 11-го тура Российской премьер-лиги мог получить негласное название «день фарм-клубов»: оба лидера чемпионата встречались с командами, которые стали для них (или могли стать) в некотором роде дочерними. Но если в поединке петербургского «Зенита» и ФК «Сочи» всё прошло гладко, по сценарию (чемпион одержал запланированную победу — 3:1), то московскому «Спартаку» в гостях у ФК «Химки» пришлось потрепать нервишки у своих болельщиков.

В самом начале второго тайма «красно-белые» пропустили первыми, причём открыл счёт в матче бывший игрок «Спартака» Резиуан Мирзов. Но в итоге номинальные гости забили три мяча (наконец-то отличился Александр Кокорин, реализовавший пенальти), показали публике своего звёздного новичка Виктора Мозеса и не без приключений довели игру до победы (3:2). После окончания встречи на комментарии расщедрились только главные тренеры команд — Доменико Тедеско и Игорь Черевченко.

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Тедеско: забитый пенальти — ещё один шаг к возвращению Кокорина

— Я доволен результатом, — сказал наставник «красно-белых». — Сегодня мы увидели два разных тайма. В первом «Спартак» владел мячом, но было много потерь, потому что команда больше играла поперечными пасами, а передачи, которые шли вперёд в линию атаки, получались в ноги нападающим, постоянно находившимся под давлением соперника. При такой игре защитникам команды, которая обороняется глубоко, довольно просто работать — отнимать мячи и контратаковать. И забей «Химки» в первом тайме, это надо было принять как данность. Во второй половине началась уже другая история: стало больше продольных передач, движения за спину защитникам соперника, при этом мы хорошо поджимали, постоянно оказывали давление на оборону, что также необходимо было делать при такой тактике. До перерыва нам этого как раз не хватало. Как следствие, изменившаяся игра в атаке принесла результаты. Эсекьель Понсе заработал пенальти после момента, когда он бил головой, а потом мы ещё забили два мяча. Обидно, что пропустили в концовке второй гол, потому что во втором тайме играли отлично. Сегодня одержана волевая победа, и она принесла нам много положительных эмоций.

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— Как оцените дебют Виктора Мозеса? Не показалось, что он немного не попал в игру?

— В последний раз он выходил на поле в официальном матче 27 июля, поэтому вполне объяснимо, что после такого длительного перерыва нельзя было ожидать от Виктора блестящей игры. Да, Виктор ещё играл за «Интер» в финале Лиги Европы против «Севильи» в августе, но тогда он вышел ненадолго. Тем не менее, сейчас за эти 30 минут мы увидели отличную передачу на Джордана Ларссона, и все могли убедиться в высоком качестве игры Мозеса. У нас есть время, чтобы подтянуть кондиции. Виктор вышел, когда мы проигрывали, поэтому я считаю, что всё будет хорошо. И у Мозеса в том числе.

— Оцените игру в обороне без Георгия Джикии и Самюэля Жиго. Довольны ли вы, как справились Павел Маслов, Илья Гапонов и Илья Кутепов? Не кажется ли вам, что Кутепов в этом сочетании должен проявлять больше лидерских качеств?

— Все три защитника сегодня хорошо сыграли. В первом тайме были технические огрехи, когда не удавалось попасть по мячу, и это приводило к контратакам. Но это со всеми случается. На такие технические ошибки я никогда не жалуюсь. Главное — психология, которую они показали. При такой игре соперника было много «длинных» мячей в их зону, как следствие, постоянная верховая борьба и подборы, нужно было обороняться против передач за спину. Наша оборона сегодня постоянно находилась в стрессовой ситуации. При этом ребята классно сыграли, особенно на опережение. Гапонова можно выделить в этом компоненте. Мы не делаем ротацию ради ротации. Идёт процесс, и как только что-то случается, и игрок запаса получает шанс, он выходит на поле. Я рад, что наши защитники здорово сегодня сыграли.

— Как вам дебют Степана Оганесяна и чем он заслужил выход на поле?

— Степан хорошо дебютировал. Ему нужно прибавлять в прессинге, но в целом он показал себя неплохо. Вышел он потому, что до этого хорошо себя проявил за «Спартак-2». Мы решили привлечь его к работе с «основой». Но сегодня сложилась ситуация, что у нас не хватало нападающих. Максим Глушенков получил травму, у Александра Соболева дисквалификация, Резиуан Мирзов ушёл в аренду. Это была хорошая возможность проверить молодые силы.

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— Как оцениваете игру Александра Кокорина? Поможет ему психологически забитый мяч с пенальти?

— Александр хорошо сыграл. Это следующий шаг в его возвращении. Он забил, и это придаст ему уверенность. Мы перед игрой сказали, что он будет бить пенальти, если его назначат, что и случилось. Сейчас надо дать ему спокойно работать. Впереди большой путь, и думаю, что всё будет хорошо.

Черевченко: поговорил с Глушаковым и Мирзовым, чтобы эмоции не захлестнули

— Мы не заслужили поражения, — сказал главный тренер «Химок», — Были хорошие моменты в первом тайме. Не стопроцентные, но процентов на 95 были. Если бы реализовали.... Но это футбол, и он не прощает ошибок. Что есть, то есть.

— Как оцените игру дебютантов?

— Положительно. Я разговаривал с ними накануне. Они приехали к десяти вечера. Поэтому сначала надо было узнать, кто как готов. После этого сделали вывод, что Арсений Логашов будет играть с первых минут. Он вышел фактически с корабля на бал.

— Когда вернётся в строй Аршак Корян? В каком он сейчас состоянии?

— Чем раньше, тем лучше. Но этот вопрос надо задать докторам. Я не врач.

— Вы не стали менять Мирзова по ходу матча. Не опасались, что он наиграет на удаление — жёлтая карточка у него уже была?

— Нет. Не было такого чувства, что он наиграет на красную карточку. С ним и Денисом Глушаковым поговорил перед игрой, чтобы эмоции не захлестнули.

— В первом тайме было много нереализованных моментов. Во втором всё поменялось. Почему получились два разных тайма в исполнении команд?

— Не сказал бы, что что-то поменялось. Был пенальти. Плюс «стандарт». И до этого такие же голы мы получали со «стандартов». Есть над чем работать.

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— Как оцените момент назначения пенальти и судейство?

— Я не затрагиваю судейскую тему. У судей есть свои начальники, которые разбирают тот или иной эпизод.

— Мирзов может заиграть в «Химках», как в своё время в тульском «Арсенале»?

— Должен. Сегодня он показал хороший уровень игры.