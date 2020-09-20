Московский «Спартак» нанёс один удар в створ ворот «Рубина» и победил

https://static.news.ru/photo/a1aff93c-fb59-11ea-ad95-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

В рамках восьмого круга РПЛ в Казани местный «Рубин» принимал московский «Спартак». Игра завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:0, которые за весь матч нанесли только один удар в створ ворот «хозяев».

На матче работала бригада арбитров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» вышел вперёд уже на 4-й минуте матча. Атаку гостей красивым обводящим ударом с линии штрафной в ближнюю «девятку» завершил Джордан Ларссон. Второй гол москвичей был забит на 20-й минуте. Мяч после подачи с левого фланга в собственные ворота отправил Михаил Меркулов.

Вторая половина встречи оказалась безголевой. На 61-й минуте в составе «Спартака» был удалён Павел Маслов.

По итогам матча «красно-белые» вышли на второе место, набрав 17 очков и сравнявшись с лидирующим на данный момент петербургским «Зенитом». «Рубин» с 11 очками располагается на седьмом месте.

Как ранее писал NEWS.ru, на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана состоялся матч, победителем которого стал московский ЦСКА, обыгравший «Уфу» со счётом 1:0.

Автором единственного гола в ворота хозяев стал полузащитник «армейцев» Кристиян Бистрович.