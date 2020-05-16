Молодёжный состав воронежского «Факела» хотят заявить в ПФЛ

https://static.news.ru/photo/7ab34484-977b-11ea-a94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcfakel/vk.com

Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Факел» Роман Асхабадзе рассказал о желании заявить молодёжный состав воронежской команды в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Гендиректор клуба отметил, что в Воронеже впервые создаётся профессиональная футбольная академия, выпускным годом которой в данный момент фактически является команда «Факел-М». Клуб, состоящий из воронежских воспитанников, сейчас выступает в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

Нам бы очень хотелось при условии получения первой командой клуба лицензии для участия в турнире ФНЛ заявить «Факел-М», состоящий исключительно из игроков Воронежа и Воронежской области, в Профессиональную футбольную лигу, — цитирует Асхабадзе пресс-служба клуба.

«Факел» после 27 туров ФНЛ занял предпоследнее место в таблице, набрав 19 очков. По итогам сезона-2019/20 команды не будут покидать лигу по спортивному принципу.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил о досрочном завершении первенств ФНЛ и ПФЛ. Как сказано в сообщении, чемпионаты завершены по состоянию на 17 марта. Два первых места ФНЛ дают право подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.