Молодёжная сборная РФ по футболу проиграла Дании и вылетела с Евро

https://static.news.ru/photo/2e007762-924b-11eb-b596-96000091f725_660.jpg Фото: rfs.ru

Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата завершился со счётом 0:3.

Встреча проходила на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). На матче работала бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани.

Ключевым отрезком стало начало первого тайма. Датчане смогли за минуту отправить два гола в ворота Александра Максименко. Первый гол был забит на 10-й минуте. Датчан вывел вперёд Якоб Ларсен. Спустя минуту Андерс Драйер удвоил преимущество своей команды, и счёт стал 0:2. На 90-й минуте Карло Хольс забил третий гол, доведя, таким образом, счёт до разгромного.

Россияне заняли третье место в группе C, набрав три очка. Датчане с девятью очками вышли в плей-офф.

Ранее NEWS.ru писал, что российская сборная проиграла со счётом 1:2 команде Словакии в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в словацком городе Трнава.