«Могли и под поезд бросить»: Самедов о проблемах из-за национальности
Футболист Самедов заявил, что в детстве его чуть не бросили под поезд скинхеды
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:25, 14 января 2022
Александр СамедовФото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» заявил, что в детстве испытывал проблемы из-за своих азербайджанских корней. По его словам, он однажды чуть не стал жертвой скинхедов. Ему повезло только по той причине, что он сумел быстро спрятаться. В противном случае скинхеды «могли и под поезд бросить», вспомнил футболист.
Я поднимаюсь из метро «Царицыно» и понимаю, что огромная толпа (скинхедов. — NEWS.ru) забегает туда. Конечно, у меня была паника. Я был ребёнком. Лет 14-15 примерно. Я нырнул обратно и спрятался за столбом. Слава богу, никто меня не увидел. Могли бы вообще под поезд бросить, — сказал Самедов.
Самедов завершил карьеру игрока в 2019 году. Сейчас он является селекционером в молодёжном департаменте «Локомотив».
Ранее сообщалось, что 34-летний боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вспомнил, как однажды противостоял агрессивно настроенным скинхедам в уличной драке. Спортсмен был в компании, когда произошёл конфликт. Исмаилов побежал на пятерых хулиганов, уверенный, что другие члены компании придут ему на помощь, но остался без поддержки.