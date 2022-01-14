«Могли и под поезд бросить»: Самедов о проблемах из-за национальности

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Экс-вратарь «Спартака», а ныне координатор «красно-белых» Артём Ребров заявил, что бывший защитник команды Андрей Ещенко, выложивший в Сети своё фото в чёрных стрингах, проходил оздоровительные процедуры. Ребров подчеркнул, что как футболист Ещенко мог себе позволить публиковать подобные снимки, а как тренер — нет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он его (фото. — NEWS.ru) выставлял ещё как игрок. Как футболист он мог такое фото себе позволить, а как тренер — нет. Всё нормально. Человек был на процедурах, занимался здоровьем,...