Магомед Исмаилов рассказал об уличной драке со скинхедами

https://static.news.ru/photo/a298dd52-184e-11eb-917a-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

34-летний боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вспомнил, как однажды противостоял агрессивно настроенным скинхедам в уличной драке.

Спортсмен был в компании, когда произошёл конфликт. Исмаилов побежал на пятерых хулиганов, уверенный, что другие члены компании придут ему на помощь, но остался без поддержки.

Они меня били, я уже не знал, что делать. Я сюда повернусь — прилетит отсюда, туда повернусь — оттуда. Они как-то слаженно меня так окружили со всех сторон, — вспоминал спортсмен в интервью на YouTube-канале Василия Конова.

Боец сумел провести проход в ноги одному из скинхедов, после чего друзья пришли ему на подмогу.

Как писал NEWS.ru актёры Тимур Ефременков и Кирилл Емельянов подрались в посёлке Рублёво в Москве. Неизвестно, что стало причиной драки, но актёры утверждают, что были трезвыми. В потасовке победил актёр «Молодёжки» Ефременков. По некоторым данным, его «противник» был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Звезде «Кадетства» оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой.