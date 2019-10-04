https://static.news.ru/photo/df89adb6-e69c-11e9-abb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Полузащитники Павел Могилевец («Рубин») и Владислав Игнатьев («Локомотив») вызваны в сборную России по футболу на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), они заменили травмированных Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина.

Игрок «Локомотива» Жемалетдинов получил травму в матче Лиги чемпионов против «Атлетико», Зобнин — во время тренировки «Спартака», писал News.ru.

Подготовку к играм подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске. Матч с Шотландией пройдёт 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» в 21:45 мск. Против сборной Кипра россияне сыграют 13 октября в Никосии, начало в 19:00 мск.