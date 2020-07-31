«Много позволяет себе»: Дзюба прокомментировал стычку с Соболевым

https://static.news.ru/photo/7ceb0e80-d335-11ea-b90d-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал стычку с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в 1/2 финала Кубка России.

По его словам, Соболев «ещё глупый и не совсем знает, что такое дружба». Стычка произошла из-за того, что футболист неоднократно вёл себя некрасиво на футбольном поле.

Очень много позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная — есть ВАР. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось, — пояснил Дзюба в беседе со Sports.ru.

Футболист также добавил, что «был бы это хоккей — такие персонажи, как Соболев, молчали бы».

Ранее NEWS.ru писал, что руководство футбольного клуба «Зенит» не отпустило своего нападающего Артёма Дзюбу в английский «Тоттенхэм Хотспур». По словам нападающего, ему предложили сфокусироваться на «Зените».