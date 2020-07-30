«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

https://static.news.ru/photo/559f04f2-d25a-11ea-8bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство питерского футбольного клуба «Зенит» не отпустило своего нападающего Артёма Дзюбу в английский «Тоттенхэм Хотспур».

Зимой мне позвонили из «Тоттенхэма». Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался. Это действительно был шанс, — рассказал российский футболист в интервью «Чемпионату».

По словам нападающего, ему предложили сфокусироваться на «Зените».

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой. Новое соглашение с форвардом «сине-бело-голубых» подписали по схеме «2+1».

Нападающий провёл за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с «сине-бело-голубыми» Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2019/2020 игрок отметился 17 голами и 13 результативными передачами, став лучшим ассистентом турнира.

Клуб в этом сезоне оформил золотой дубль: кроме Кубка России они выиграли и чемпионат страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году. На вручении Кубка России игроки «Зенита» разбили трофей, писал NEWS.ru.