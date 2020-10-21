Миранчук отметил свой дебют за «Аталанту» забитым голом в ЛЧ

https://static.news.ru/photo/442a2a86-13e5-11eb-86f4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: atalantabc/instagram.com

Футболист сборной России Алексей Миранчук впервые вышел на поле в цветах итальянского клуба «Аталанта» и сразу забил. Его гол на 89-й минуте игры в гостях против датского «Миттьюлланна» завершил разгром соперника.

Клуб из Бергамо на старте Лиги чемпионов победил в Дании со счётом 4:0. Кроме Миранчука у итальянцев забивали Дуван Сапата (26-я минута), Алехандро Гомес (36-я) и Луис Муриэль (42-я).

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября, имея травму, которая не позволила россиянину дебютировать раньше. В игре чемпионата Италии с «Наполи» 17 октября он впервые был включён в заявку, однако на поле так и не появился. В игре с датским «Миттьюлланном» Миранчук вышел на замену на 80-й минуте.

В группе D вечером 21 октября также встречались «Аякс» и «Ливерпуль». Благодаря автоголу минимальную победу одержали англичане. В следующем туре 27 октября «Аталанта» дома сыграет с «Аяксом», «Миттьюлланн» отправится в гости к «Ливерпулю».

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский «Локомотив» 21 октября сыграл в гостях с австрийским «Зальцбургом» в матче первого тура Лиги чемпионов. Победитель выявлен не был — 2:2. У хозяев голы забили Доминик Собослаи (45-я минута) и Златко Юнузович (50-я). В составе «Локомотива» отличились Эдер (19-я) и Виталий Лисакович (75-я).