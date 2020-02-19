https://static.news.ru/photo/f92ede1a-5309-11ea-99a7-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков обсудили стратегическое взаимодействие в области развития футбола в стране.

С Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия Министерства спорта с Российским футбольным союзом. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным, — сказал Матыцин.

Матыцин и Дюков рассмотрели ход реализации четырёхсторонних соглашений между Минспортом России, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов, сообщает пресс-служба Минспорта РФ. Было принято решение, что в рамках сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов (РЦПФ) и детские футбольные центры.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин призвал представителей спортивных средств массовой информации быть конструктивными, писал NEWS.ru.