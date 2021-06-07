Милонов назвал решение УЕФА по форме сборной Украины поддержкой ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/81527a30-c77c-11eb-a973-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов сравнил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу с поддержкой сексуальных меньшинств.

Это, конечно, не выглядит как русофобия. Действительно, спортивная ассоциация против любых политических лозунгов. Но посмотрите на тенденцию последнего времени: позволяют наносить всякие значки, радужные флажки в поддержку меньшинств. Поскольку теперь отношение к украинцам сравнялось с отношением к транссексуалам, трансгендерам и гомосексуалистам, то, соответственно, поддержку Украины приравняли к поддержке ЛГБТ-сообществ. Поэтому и такое решение, — сказал Милонов корреспонденту NEWS.ru.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе C с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Первый матч против «оранжевых» состоится 13 июня.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на форму сборной Украины. По его словам, никто бы не заметил очертания государства, если бы не начали раздувать из мухи слона.