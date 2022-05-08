Микроавтобус с болельщиками «Спартака» попал в ДТП, есть погибший

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Микроавтобус с болельщиками «Спартака» попал в дорожно-транспортное происшествие, есть погибший. Это случилось по дороге в Москву из Екатеринбурга после матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Урал» — «Спартак», сообщает Telegram-канал «СпоRT».

Авария произошла ночью 7 мая вблизи деревни Селянкино. Водитель микроавтобуса, перевозившего группу футбольных болельщиков из Екатеринбурга в Златоуст, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

Отмечается, что в автобусе находились 15 человек, один из них погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

7 мая «Спартак» на выезде обыграл «Урал» благодаря дублю Николсона.