Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год на позиции полузащитника, сыграв 110 игр и забив 14 мячей. Также в его игровой карьере были испанские «Барселона», «Реал Сосьедад», английский «Эвертон», французский ПСЖ и шотландский «Рейнджерс».
Тренерскую карьеру начал в 2016 году, будучи ассистентом главного тренера в «Манчестер Сити».
37-летний Артета сменил на этом посту Унаи Эмери, покинувшего пост в конце ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг, писал NEWS.ru.