https://static.news.ru/photo/959e95b0-2335-11ea-8e27-fa163e074e61_660.jpg Микель Артета Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета занял пост главного тренера «канониров», сообщается в официальном аккаунте английского клуба в Twitter.

Соглашение с испанским тренером заключено на три с половиной года.

Welcome back, Mikel!



Head coach of The Arsenal pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год на позиции полузащитника, сыграв 110 игр и забив 14 мячей. Также в его игровой карьере были испанские «Барселона», «Реал Сосьедад», английский «Эвертон», французский ПСЖ и шотландский «Рейнджерс».

Тренерскую карьеру начал в 2016 году, будучи ассистентом главного тренера в «Манчестер Сити».

37-летний Артета сменил на этом посту Унаи Эмери, покинувшего пост в конце ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг, писал NEWS.ru.