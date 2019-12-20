Микель Артета Микель Артета Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета занял пост главного тренера «канониров», сообщается в официальном аккаунте английского клуба в Twitter.

Соглашение с испанским тренером заключено на три с половиной года.

Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год на позиции полузащитника, сыграв 110 игр и забив 14 мячей. Также в его игровой карьере были испанские «Барселона», «Реал Сосьедад», английский «Эвертон», французский ПСЖ и шотландский «Рейнджерс».

Тренерскую карьеру начал в 2016 году, будучи ассистентом главного тренера в «Манчестер Сити».

37-летний Артета сменил на этом посту Унаи Эмери, покинувшего пост в конце ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг, писал NEWS.ru.

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