Месси обогнал Роналду на 48 пунктов в рейтинге самых дорогих футболистов

https://static.news.ru/photo/2f520082-a98e-11ea-88f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.

На первом месте в списке остался нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, стоимость которого составляет € 259,2 млн. Вторую строчку занял форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (€ 194,7 млн), третье — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (€ 179,1 млн).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял 22-е место (€ 100,1 млн), а игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду — 70-е ( € 62,8 млн).

Ранее стало известно, что нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 миллиард за карьеру. За время своей карьеры Роналду заработал $650 млн благодаря контрактам в футбольных клубах, а остальное — с помощью спонсоров и рекламы, писал NEWS.ru.