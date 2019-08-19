https://static.news.ru/photo/3099e336-c296-11e9-9c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).

Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.

Кроме них на награду претендуют: Матеус Кунья («Лейпциг»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Хуан Кинтеро ( «Ривер Плейт»), Даниэль Жори («Дебрецен»), Аджара Нчут (женская сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон (женская команда «Сьона»).

#PUSKAS AWARD



The ten candidates have been revealed



Vote now — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

Премия Пушкаша, названная в честь капитана «Золотой команды» сборной Венгрии 1950-х годов Ференца Пушкаша, учреждена ФИФА в 2009 года и вручается автору самого красивого гола.