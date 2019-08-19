Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.
Кроме них на награду претендуют: Матеус Кунья («Лейпциг»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Хуан Кинтеро ( «Ривер Плейт»), Даниэль Жори («Дебрецен»), Аджара Нчут (женская сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон (женская команда «Сьона»).
— FIFA.com (@FIFAcom)
#PUSKASAWARD
The ten candidates have been revealed
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August 19, 2019
Премия Пушкаша, названная в честь капитана «Золотой команды» сборной Венгрии 1950-х годов Ференца Пушкаша, учреждена ФИФА в 2009 года и вручается автору самого красивого гола.
Обладателем награды в прошлом году стал нападающий «