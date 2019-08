Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.

Кроме них на награду претендуют: Матеус Кунья («Лейпциг»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Хуан Кинтеро ( «Ривер Плейт»), Даниэль Жори («Дебрецен»), Аджара Нчут (женская сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон (женская команда «Сьона»).