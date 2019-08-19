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Парагвайский универсал московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо с сожалением прокомментировал упущенный голевой момент в самой концовке дерби с ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Мельгарехо вышел на замену на 88-й минуте вместо Зелимхана Бакаева при счёте 2:1 в пользу «красно-белых» (у «Спартака» оба мяча на 59-й и 79-й минутах забил французский защитник Самюэль Жиго, у «армейцев» отличился Марио Фернандес на 68-й), и уже в компенсированное время был выведен точным пасом Андре Шюррле один на один с Игорем Акинфеевым. Не сближаясь с голкипером ЦСКА, парагваец решил отправить мяч в ворота обводящим ударом низом, однако Акинфеев разгадал замысел спартаковца и забрал мяч.

Я поспешил в этом эпизоде. И очень расстроен, что не забил ЦСКА, хотя мы и победили. Ведь такого шанса у меня может больше не быть, — признался Мельгарехо корреспонденту News.ru.

В последних матчах парагвайский полузащитник в основном выходит на замену в концовках, а ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов даже намекал, что Мельгарехо может покинуть команду. Правда, затем наставник «красно-белых» заявил, что по-прежнему рассчитывает на парагвайца.

После победы в дерби «Спартак» обошёл «армейцев» в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков и поднявшись на четвёртую строчку. У ЦСКА осталось 10 очков (шестое место). Лидируют в чемпионате петербургский «Зенит» (14 очков), московский «Локомотив» и «Краснодар», в активе которых на одно очко меньше.

Тренер ФК «Спартак» прокомментировал победу в дерби с ЦСКА, писал ранее News.ru.