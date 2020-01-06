https://static.news.ru/photo/f34c34b0-314a-11ea-a6ab-fa163e074e61_660.jpg Килиан Мбаппе Фото: Philippe LECOEUR/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом топ-5 чемпионатов Европы. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) изучил стоимость футболистов чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Трансферная стоимость 21-летнего Мбаппе составляет €265,2 млн. На втором месте в рейтинге находится нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), третью строчку занимает Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси находится лишь на восьмом месте (125,5). Португальский нападающий Криштиану Роналду не вошёл в топ-10. Его стоимость составляет €80,3 млн.

Ранее бывший полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» и сборной Италии Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет, писал NEWS.ru.