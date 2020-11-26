Матыцин: нужно провести детальный анализ игр сборной РФ по футболу

https://static.news.ru/photo/76406f94-2fd3-11eb-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление национальной сборной по футболу в Лиге наций, по итогам которой подопечные Станислава Черчесова заняли второе место в своей группе и не сумели завоевать повышение в классе.

Не готов критиковать тренерский штаб сборной России. За результат отвечает не только тренер, но и все члены команды, включая игроков. Надо провести детальный анализ этой ситуации, чтобы не повторять ошибки, — сказал Матыцин на заседании Высшего совета Федерации регби России.

18 ноября национальная команда разгромно проиграла в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России лишилась места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.

Подводя итоги турнира в эфире «Матч ТВ», Черчесов выдал мощный спич, в котором в числе прочего обвинил в клевете журналистов, нашёл божьи происки в коронавирусе вратаря Матвея Сафонова и сравнил «бездарного» Заболотного с «золотым» Чаловым. NEWS.ru ранее разобрал самые яркие цитаты интервью и пытался понять, оправданно ли недовольство общественности.