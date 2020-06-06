Матчи РПЛ после возобновления сезона будут показывать бесплатно

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Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич поделился историей, как однажды главный тренер команды Жозе Моуринью повздорил с нападающим Криштиану Роналду.

Он рассказал, что во время перерыва в матче Кубка Испании, когда команда выигрывала со счётом 2:0, Моуринью очень сильно критиковал Роналду и чуть не довёл его до слёз. Атмосфера в...