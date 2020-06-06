Матчи РПЛ после возобновления сезона будут показывать бесплатно

Трансляции всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) планируют сделать бесплатными после возобновления чемпионата России по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Оставшиеся встречи РПЛ бесплатно покажут каналы холдинга «Матч ТВ»,
Ранее «Матч ТВ» показывал бесплатно только несколько матчей тура. Остальные игры транслировались на платных каналах.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.
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