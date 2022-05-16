«Матч ТВ» заставит извиниться перед Дзюбой за скандальный эфир

Артем Дзюба / Фото Артем Соболев/news.ru

«Зенит» и Артём Дзюба негативно отреагировали на скандальный эфир «Матч ТВ», сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее во время передачи «Есть тема!» в эфир вывели неизвестного человека вместо Дзюбы и спросили его о планах на будущий сезон. Клуб и футболист отметили, что их оскорбил этот эфир. По данным источника, возможно, телеканалу придётся принести извинения перед футболистом и клубом за скандальную трансляцию.

Эта ситуация вызвала негативную реакцию как у самого нападающего, так и в клубе из Петербурга. Дзюба и сине-бело-голубые считают, что их оскорбили, — отмечает издание.

Ведущий программы «Есть тема!» Артём Анисимов в прямом эфире набрал Артёму Дзюбе, чтобы узнать, где будет играть футболист в следующем сезоне. Человек на другом конце провода заявил, что его будущее будет светлым и прекрасным, а затем добавил, что продолжит выступление в клубе по боям без правил. К концу программы ведущий заявил, что ранее в эфире он общался не с Дзюбой.

Ранее журналист и ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши по футболу провала на чемпионате мира 2022 года. Своё заявление он также сделал во время эфира программы «Есть тема!».