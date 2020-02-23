https://static.news.ru/photo/84d4444c-5624-11ea-9c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inter/facebook.com

Ответный матч 1/16 Лиги Европы между итальянским футбольным клубом «Интер» и болгарским «Лудогорцем» может быть перенесён из-за вспышки коронавируса в Италии.

По другой версии, игра может пройти в запланированное время, но без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0.

Ранее три матча чемпионата Италии по футболу были перенесены на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия, писал NEWS.ru.