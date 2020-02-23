Ответный матч 1/16 Лиги Европы между итальянским футбольным клубом «Интер» и болгарским «Лудогорцем» может быть перенесён из-за вспышки коронавируса в Италии.
По другой версии, игра может пройти в запланированное время, но без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0.
Ранее три матча чемпионата Италии по футболу были перенесены на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия, писал NEWS.ru.
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