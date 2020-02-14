https://static.news.ru/photo/dac949c6-4f24-11ea-80f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brendan Moran/dpa/Global Look Press

Более 1,8 миллиона заявок на билеты было подано болельщиками, желающими посетить матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Таким образом, спрос более чем в семь раз превышает вместимость «Газпром Арены».

Между тем на 2,5 млн билетов на все матчи Евро было подано 28,3 млн заявок, что является больше, чем на Евро-2016. Наибольшей популярностью у болельщиков пользуется финальный матч в Лондоне, на него поступило более 714 тысяч заявок, что почти в восемь раз больше вместимости стадиона «Уэмбли».

Самым востребованным матчем у фанатов является встреча между Россией и Финляндией, которая пройдёт в Санкт-Петербурге: 71,8% билетов достались болельщикам хозяев, ещё 20,3% — гостям.

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов — организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, писал NEWS.ru.