Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Лидсом» завершился вничью

https://static.news.ru/photo/49d780f2-2cfc-11eb-a0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Davies via imago-images.de/Global Look press

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Лидсом» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

Так, в начале второго тайма канониры остались в меньшинстве — был удалён Николя Пепе.

В настоящее время «Арсенал» с 13 очками находится на 11-м месте турнирной таблицы. «Лидс» набрал 11 очков и занимает 14-е место.

29 ноября «Арсенал» дома сыграет с «Вулверхэмптоном». «Лидс» днём ранее на выезде сыграет с «Эвертоном».

Ранее NEWS.ru писал, что «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Так, в ходе матча Хорен Байрамян сумел оформить дубль (55-я и 76-я минуты).