Масалитин обратился к тренеру ЦСКА Гончаренко: «уходя — уходи»

https://static.news.ru/photo/4bf3cbf0-b8a5-11ea-9d24-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший игрок московского футбольного клуба ЦСКА считает, что поведение главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко может негативно сказаться на самих игроках.

Понятно, что Гончаренко психанул после поражения в матче 23-го тура. Но за тобой ребята, весь коллектив. Если ты уходишь, то уходи до конца. А то начались эти качели — уехал, приехал. Это же негативно сказывается на команде! Понятно, что в итоге перебесился, но как коллектив обратно его примет? Уходя - уходи! — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Тем не менее, экс-футболист отметил игру «красно-синих» в средней линии.

По сравнению с «Зенитом» они очень прибавили. И оборона тоже порадовала, не было глупых ляпов. Все моменты «Динамо» исходили из стандартных положений. Но «Динамо» не «Зенит». Хотя «бело-голубые» тоже удивили, вышли, навязали свою игру. Поначалу было тревожно за ЦСКА, но в целом равная игра, — заключил он.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. ЦСКА располагается на пятом месте, имея в активе 37 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», а «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0.