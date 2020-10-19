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Футбол

Масалитин: ЦСКА не конкурент «Зениту»

18:28, 19 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «армейцев» стать чемпионами России нынешнего сезона.


Чемпионом в любом случае будет «Зенит», ЦСКА не конкурент «Зениту». Да, «армейцы», как и «Спартак», как и другие команды постараются противопоставить что-то петербургскому клуба, но на сегодняшний день у нас на чемпионство претендует только одна команда. Они как в деньгах, так и в других компонентах превосходят своих оппонентов. Что касается трансферов ЦСКА, то сейчас говорят об Эджуке. Что ему удалось дважды отметиться голом — это хорошо, но я пока ничего конкретного в этом футболисте не вижу. В защите он ничего не может, как нападающий тоже не особо сильно себя проявляет. Но будем надеяться, что он ещё покажет себя, — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

ЦСКА после 11-го тура располагается на третьей строчке с 22 очками в запасе.

Ранее NEWS.ru писал, что встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» завершилась со счётом 3:1. Матч прошёл на стадионе «ВЭБ Арена».

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