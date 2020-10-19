Масалитин: ЦСКА не конкурент «Зениту»



Чемпионом в любом случае будет «Зенит», ЦСКА не конкурент «Зениту». Да, «армейцы», как и «Спартак», как и другие команды постараются противопоставить что-то петербургскому клуба, но на сегодняшний день у нас на чемпионство претендует только одна команда. Они как в деньгах, так и в других компонентах превосходят своих оппонентов. Что касается трансферов ЦСКА, то сейчас говорят об Эджуке. Что ему удалось дважды отметиться голом — это хорошо, но я пока ничего конкретного в этом футболисте не вижу. В защите он ничего не может, как нападающий тоже не особо сильно себя проявляет. Но будем надеяться, что он ещё покажет себя, — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.