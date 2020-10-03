«Маразм»: массажист Кокорина ответил на обвинения из-за травмы футболиста

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Сергей Колесников, который является массажистом 29-летнего нападающего столичного клуба «Спартак» Александра Кокорина, заявил, что не имеет никакого отношения к повреждению игрока, из-за которого он пропустит игру с «Зенитом», и назвал все обвинения в свой адрес маразмом.

Маразм полный. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определенные мысли, но стараюсь их отогнать, — заявил Колесников РБК.

Поводом для комментария стало заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о том, что Кокорин пропустит матч десятого тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Немецкий специалист отметил, что форварду необходим двухнедельный курс лечения.

До этого портал Metaratings сообщил, что травму Кокорина мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников. При этом в «Спартаке» также объяснили неучастие Кокорина в игре травмой, но подробности не раскрыли.

В стартовом составе «красно-белых» Кокорин впервые вышел на поле в матче группового этапа Кубка России против «Родины» (5:1). В столичный клуб нападающий перешёл на правах свободного агента 2 августа. При это контракт с «Зенитом» у игрока действовал с 2016 по 2020 год. До этого, с 2008 по 2015 год он выходил на поле за московское «Динамо». Вторую часть прошлого сезона форвард провел на правах аренды в «Сочи».

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