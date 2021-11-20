Марадону обвинили в изнасиловании

Кубинка Мавис Альварес заявила, что бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона изнасиловал её. Инцидент якобы произошёл 20 лет назад, когда женщина жила с звездой мирового футбола и параллельно лечилась от наркотической зависимости, передаёт Infobae.

Марадона мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной, — рассказала она.

По данным источника, женщина собирается подать иск против знакомых и родных футболиста, так как они, по её словам, стали свидетелями случившегося, но не помогли.

В сентябре Альварес заявила, что у неё с Марадоной был трёхлетний роман. Она обвинила футболиста в том, что он её подсадил на наркотики.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отёк лёгких, вызванный сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка парных «Больших шлемов» Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка призналась, что ей пришлось вести романические отношения со своим насильником.