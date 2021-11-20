Марадону обвинили в изнасиловании

Кубинка Альварес обвинила Диего Марадону в том, что он изнасиловал её 20 лет назад
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:13, 20 ноября 2021
Диего МарадонаФото: Zuma\TASS
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Кубинка Мавис Альварес заявила, что бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона изнасиловал её. Инцидент якобы произошёл 20 лет назад, когда женщина жила с звездой мирового футбола и параллельно лечилась от наркотической зависимости, передаёт Infobae.
Марадона мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной, — рассказала она.
По данным источника, женщина собирается подать иск против знакомых и родных футболиста, так как они, по её словам, стали свидетелями случившегося, но не помогли.
В сентябре Альварес заявила, что у неё с Марадоной был трёхлетний роман. Она обвинила футболиста в том, что он её подсадил на наркотики.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отёк лёгких, вызванный сердечной недостаточностью.
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