Марадона лёг в больницу на три дня

https://static.news.ru/photo/e688121a-1d9b-11eb-98d0-fa163e074e61_660.jpgДиего МарадонаФото: Gabriel Sotelo via www.imago-images.de/Global Look Press
Леопольдо Луке, личный врач прославленного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны, рассказал подробности госпитализации своего подопечного. По его словам, в больнице 60-летний наставник клуба «Химнасия и Эсгрима» оказался не из-за коронавируса.
Он здесь, потому что захотел так... Это несерьёзные проблемы, и госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы восстановил гидратацию. Он хочет руководить командой в ближайшем матче, — цитирует в Twitter врача TNT Sports.
Отмечается, что в последнее время члены семьи Марадоны переживают из-за его эмоциональных проблем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неделю назад Диего Марадона изолировался после того, как контактировал с человеком, у которого медики заподозрили COVID-19. Об этом сообщает издание AS. По его данным, один из помощников аргентинца проснулся с кашлем, сильной лихорадкой и потерей обоняния. В качестве меры предосторожности медики решили изолировать знаменитость.
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