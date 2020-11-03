Марадона лёг в больницу на три дня

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Чемпионат Европы по футболу, который намечен на лето 2021 года и должен пройти в 12 европейских странах, может состояться при меньшем количестве государств. Так, мероприятие может быть проведено даже в одной стране, следует из сообщения пресс-службы УЕФА.

На данный момент наш план состоит в том, чтобы провести чемпионат Европы в запланированном варианте, но турнир может пройти не в 12 странах, а в 11, восьми, пяти или в...