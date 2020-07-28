«Манчестер Сити» демонстрировал пренебрежение к сотрудничеству с УЕФА

https://static.news.ru/photo/9bf48e76-d10c-11ea-a614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manchester City/facebook.com

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» демонстрировал «вопиющее пренебрежение» к сотрудничеству с представителями УЕФА по делу о нарушении финансового фейр-плей (FFP), следует из релиза Спортивного арбитражного суда (CAS).

Арбитры назвали отказ от сотрудничества со стороны «Сити» «серьёзным нарушением», однако приняли решение, что данное поведение не было решающим в обвинениях по нарушению FFP. Так, футбольный клуб многократно отказывался отвечать на запросы, предоставлять документы и организовывать встречи с запрашиваемыми лицами.

Примечательно, что CAS сумел найти только два случая, когда «Сити» не исполнил свои обязательства по сотрудничеству с УЕФА. В свою очередь представители клуба заявляли, что нет необходимости выполнять все требования, а только «правильные» и «разумные» запросы, которые имеют отношение к решению.

В конечном итоге CAS пришёл к выводу, что доказательство нарушений лежит на УЕФА и представители союза не справились с этой задачей, сообщает BBC.

Кроме того, в релизе уточняется, что до слушаний в CAS девять английских клубов («Арсенал», «Бёрнли», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон») обратились в суд, выступив против любой возможной апелляции «Сити», которая позволит клубу сыграть в еврокубках до вынесения решения по апелляции. Так как «Сити» не подавал такой запрос, данная просьба не рассматривалась.

Известно, что арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля 2020 года отстранила «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фейр-плей (завышение спонсорских доходов). На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее «Манчестер Сити» подал апелляцию в CAS. В июле CAS отменил отстранение и уменьшил размер штрафа до €10 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что карантин не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Встреча пройдёт 7 августа на стадионе «Этихад» в Манчестере.