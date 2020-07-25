Матч «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт, несмотря на карантин

https://static.news.ru/photo/a998077e-cf54-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg ФК «Манчестер Сити» Фото: Manchester City Football Club/facebook.com

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что карантин не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Встреча пройдёт 7 августа на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Министр пояснил, что карантинные меры не будут затрагивать футбольные команды и съёмочные группы. Об этом сообщает The Guardian.

Первый матч между командами состоялся в Испании. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Сити». Счёт был открыт на 60-й минуте игроком хозяев Иско, на 78-й минуте Габриэл Жезус сравнял счёт, а на 83-й минуте Кевин де Брёйне с пенальти забил второй мяч в ворота испанской команды.