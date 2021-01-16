«Ман Сити» предоставит Гвардиоле 200 млн фунтов на трансферы

https://static.news.ru/photo/a0109d1e-58c6-11eb-b7f4-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола Фото: David Klein via imago-images.de/Global Look Press

«Манчестер Сити» выделит главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле 200 млн фунтов на летние трансферы.

В частности, «Ман Сити» хочет найти нападающего, который смог бы заменить Серхио Агуэро. Клуб следит за выступлениями Дарвина Нуньеса в «Бенфике», Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и Ромелу Лукаку из «Интера», пишет The Telegraph.

Кроме того, клуб планирует найти опорного полузащитника на замену Фернандиньо. Не исключено приобретение левого защитника. Стоит отметить, что «Ман Сити» не будет делать трансферов в зимний период.

В настоящее время клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе клуба 32 очка по итогам 16 матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА назначил Дмитрия Крамаренко на должность тренера вратарей. По данным пресс-службы команды, 17 января он вместе с игроками отправится на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Крамаренко 46 лет, он был вратарём клуба с 2002-го по 2003 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских «Габале» и «Нефтчи», в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.