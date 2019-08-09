https://static.news.ru/photo/e36449e6-bbe5-11e9-8a21-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: City News Moskva/Global Look Press

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своих шансах вернуться в профессиональный футбол после освобождения.

Он заявил, что вместе с бывшим нападающим футбольного клуба «Зенит» Александром Кокориным они держат себя в форме и постоянно занимаются.

Нам не составит труда вернуться в большой футбол. Мы в этом уверены на 100%. Каждый день тренируемся, — цитирует Мамаева Sport24 .

Как писал News.ru, команда исправительной колонии № 4, за которую они выступали, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге. Встреча закончилась со счётом 4:2. Мамаев сделал хет-трик, Кокорину в этот раз забить не удалось.

8 октября 2018 года Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В мае этого года суд приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения.