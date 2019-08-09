https://static.news.ru/photo/c51dd868-bb53-11e9-a64a-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Команда исправительной колонии № 4, за которую выступали Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге.

Встреча закончилась со счётом 4:2. Хет-триком отметился Мамаев. Кокорину в этом матче забить не удалось. Об этом сообщает портал «СЭ» в своём Twitter.

#КокоринМамаев Команда "Золотой лев" обыграла "Салют" со счётом 4:2. Павел Мамаев сделал хет-трик. Александр Кокорин не забил — СЭ Футбол (@se_football) August 10, 2019

Ранее News.ru писал о том, что полицейские и представители ФСИН перекрыли проезд к главному входу исправительной колонии № 4 за несколько часов до начала матча.