Команда исправительной колонии № 4, за которую выступали Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге.
Встреча закончилась со счётом 4:2. Хет-триком отметился Мамаев. Кокорину в этом матче забить не удалось. Об этом сообщает портал «СЭ» в своём Twitter.
— СЭ Футбол (@se_football)
#КокоринМамаевКоманда "Золотой лев" обыграла "Салют" со счётом 4:2. Павел Мамаев сделал хет-трик. Александр Кокорин не забил August 10, 2019
Ранее News.ru писал о том, что полицейские и представители ФСИН перекрыли проезд к главному входу исправительной колонии № 4 за несколько часов до начала матча.