https://static.news.ru/photo/15fcf12c-bb42-11e9-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейские и представители ФСИН перекрыли проезд к главному входу исправительной колонии № 4 за несколько часов до начала матча, в котором заключённые во главе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым сыграют против белгородского клуба «Салют».

Перед постом колонии уже собрались десятки журналистов. Свою команду Александр Кокорин и Павел Мамаев назвали «Золотой лев» в честь одного из символов Белгородской области, пишет «Спорт-Экспресс».

Как писал News.ru, футбольный клуб «Салют Белгород», выступающий в Профессиональной футбольной лиге, сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые Кокорин и Мамаев. Матч пройдёт в закрытом режиме.