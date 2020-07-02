Магомед Адиев назвал слухами переговоры с «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/2467ab3e-bc6e-11ea-9578-fa163e074e61_660.jpg Магомед Адиев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» (Песчанокопское) Магомед Адиев прокомментировал слухи, что он может возглавить тульский «Арсенал».

Да, слишком много это обсуждают, но я думаю, это не стоит выеденного яйца, потому что в данный момент я нахожусь на сборах с футбольным клубом «Чайка». Мы готовимся к чемпионату, я занимаюсь комплектованием команды. Со мной из «Арсенала» никто не связывался, поэтому это всего лишь слухи, — сказал Адиев корреспонденту NEWS.ru.

Адиев подтвердил, что у него есть пункт в контракте о том, что он может покинуть «Чайку» в случае получения предложения из клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Есть определённые пункты, но повторюсь, сейчас я нахожусь на сборах, и все мои мысли связаны с «Чайкой». Я не тот человек, который витает облаках и о чём-то мечтает. У меня есть работа, я себя в футбольном клубе «Чайка» чувствую счастливым, потому что у меня есть контакт и полное доверие с президентом клуба, поэтому я занят подготовкой команды к следующему сезону, — добавил Адиев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Черевченко. Отмечается, что руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражению грозненскому «Ахмату» (1:3).