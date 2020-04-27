Ловчев: если число заразившихся будет расти, надо играть без зрителей

https://static.news.ru/photo/e7a3a4ec-8887-11ea-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев считает правильным решение доиграть сезон.

Любой футболист скажет, что играть лучше, чем просто тренироваться. Сейчас они тренируются удалённо, ребятам потребуется 10 дней на восстановление. Решение доиграть сезон логичное и правильное, — сказал Ловчев корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, он отметил, что допускать болельщиков на стадион можно, но необходимо соблюдать дистанцию.

А вот в ситуации с допуском болельщиков надо смотреть по ситуации: если каждый день число заразившихся будет расти и расти поголовно, то надо играть без, а если число будет уменьшаться, то можно пускать и по половине стадиона, чтобы люди сидели через два-три метра друг от друга, — завершил он.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, ранее писал NEWS.ru.