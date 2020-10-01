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Футбол

«Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге чемпионов

19:19, 01 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 сыграет в группе F c немецкой «Боруссией» (Дортмунд), итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

Команда Сергея Семака попала напрямую в групповой этап как чемпион России прошлого сезона.

Ещё один российский клуб, «Краснодар», в группе Е встретится с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». «Быки» пробились в основную стадию главного еврокубка через стадию квалификации, обыграв по итогам двух матчей греческий ПАОК.

«Локомотиву» в группе А достались мюнхенская «Бавария», испанский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». «Железнодорожники» попали напрямую в групповой этап как серебрянные призёры чемпионата России прошлого сезона.

Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20 октября.

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